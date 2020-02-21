Harçlıklarını depremzedelere gönderdiler - Son Dakika
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Harçlıklarını depremzedelere gönderdiler

13 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderdi.

Harçlıklarını depremzedelere gönderdiler, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderdi.

Gölcük Ziyaretliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş arasındaki 55 öğrenci, harçlıklarından 1500 lira biriktirdi.

Dernekte düzenlenen törende, öğrenciler topladıkları parayı Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yaptığı açıklamada, Kur'an kursunu çok beğendiğini belirterek, "Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. İlçemiz, yüzde yüz üstünde okullaşma oranına sahip. Hemen hemen bu yaş gurubundaki bütün öğrencileri, eğitime alıyoruz. Bu kapsamda burada 55 öğrencimiz var. Elazığ'daki depremin akabinde, bir sorumluluk duygusu içerisinde oradaki akranlarına kardeşlerine destek olmak için kendileri bir kampanya başlatmışlar. Bu desteği sembolik olarak bana teslim etti. Ben öğrencilerimizi kutluyorum. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk ve öğrenci ile öğretmenler katıldı.

Kocaeli, Malatya, Elazığ, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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