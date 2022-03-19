Sosyal medyada bir kullanıcı, Dicle ve Ekin adındaki iki kardeşinin, babalarının kitap için verdiği parayı abur cubura harcamalarının ardından hatalarını anlayıp, yazdıkları notu paylaştı.
İki kardeş, babalarından kitap için aldıkları parayı abur cubura harcadı ve bu durumu babalarıyla paylaştı. Babaları ise çocuklara "Özeleştiri yapın" dedi. Özeleştirinin ne olduğunu soran çocuklar, cevabı aldıktan sonra babalarına bir not bıraktı.
İki kardeşin notunda şu ifadeler yer aldı:
Dicle ve Ekin'in özeleştirisi
İşte o not:
Son Dakika › Yaşam › Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni - Son Dakika