Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni - Son Dakika

Sosyal medyada bir kullanıcı, Dicle ve Ekin adındaki iki kardeşinin, babalarının kitap için verdiği parayı abur cubura harcamalarının ardından hatalarını anlayıp, yazdıkları notu paylaştı.

"ÖZELEŞTİRİ YAPIN"

İki kardeş, babalarından kitap için aldıkları parayı abur cubura harcadı ve bu durumu babalarıyla paylaştı. Babaları ise çocuklara "Özeleştiri yapın" dedi. Özeleştirinin ne olduğunu soran çocuklar, cevabı aldıktan sonra babalarına bir not bıraktı.

"PARAMIZ YETMİYORSA O PARAYI HARCAMAYACAKTIK"

İki kardeşin notunda şu ifadeler yer aldı:

Bir daha böyle bir hata yapmıyoruz.

Paramız yetmiyorsa o parayı harcamayacaktık, hata yaptık.

Yaptığımız hatadan ders çıkardık. Bir de pişman olduk.

Dicle ve Ekin'in özeleştirisi

İşte o not: