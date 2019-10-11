Harçlıklarını Mehmetçik'e bağışladılar

Bolu'da, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan komite üyesi çocuklar, harçlıklarından topladıkları parayı kurum çalışanlarının da desteğiyle 4 bin liraya tamamlayarak, TSKGV'ye teslim edilmesi için Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Vali Ümit, çocuklarla tek tek tanıştıktan sonra bağışlanan 4 bin lirayı vakfa ulaştırmak üzere teslim aldı.

Vali Ümit, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Bu anlamlı hediyenizi memnuniyetle ve büyük bir duyguyla kabul ediyorum. Bu yaştaki evlatlarımızın, çocuklarımızın böyle bir güzel jest düşünüp TSK'ya böyle bir destekte bulunmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Sizleri tebrik ediyorum ve mangal gibi yüreklerinizi kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kahraman Türk ordusuna, Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere karada, denizde, havada muvaffakiyetler dilediğini ifade eden Ümit, "Onlar bizim yüreğimizden çıkmış en değerli varlıklarımız. Başkomutanlığını Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızdan itibaren başlarında olan bütün rütbelilere ve rütbeli rütbesiz hepsine başarılar diliyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Ellerini dikene dokundurtmasın inşallah." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut durumla ilgili olarak vakfa ulaştırılmak üzere bir hediye hazırladıklarını belirtti.