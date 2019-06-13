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Harçlıklarını okulun atölyesinden çıkardılar

1 saat önce

Osmaniye Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul atölyesinde ürettikleri mobilyanın satışından eğitim öğretim dönemi boyunca harçlıklarını çıkardı.

Harçlıklarını okulun atölyesinden çıkardılar, System.String[]
MENDERES ÖZAT - Osmaniye Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul atölyesinde ürettikleri mobilyanın satışından eğitim öğretim dönemi boyunca harçlıklarını çıkardı.
Lisenin mobilya ve metal bölümünde eğitim öğretim gören 50 öğrenci, okuldaki uygulama atölyelerinde piyasanın talebi doğrultusunda çeşitli mobilyaların üretiminde görev alarak hem meslek öğrendi hem de para kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
Kamu ve özel sektörden gelen talep doğrultusunda masa, koltuk, sıra, sandalye ve ev eşyası üreten öğrenciler, satılan ürünlerden elde edilen gelirden aylık 300-500 lira kazandı.
Okul müdürü Remzi Beyoğlu, öğrencilerin hem meslek öğrendiklerini hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazandıklarını söyledi.
Kamu ve özel sektörün talep ettiği ürünleri yapan öğrencilere, döner sermaye üzerinden aylık ortalama 300 ile 500 lira arasında harçlık verdiklerini anlatan Beyoğlu, "Okulumuzun mobilya bölümünde tam donanımlı makinelerimiz var. Mobilya ve metal bölümünde eğitim gören 50 öğrencimiz becerilerini geliştirmenin yanı sıra döner sermayeden pay alıyorlar." dedi.
"Ailemize yük olmuyoruz"
Öğrencilerden Kerem Haytaoğlu da tercih ettiği mobilya bölümündeki çalışmaları severek yaptığını dile getirdi.
Eğitimin yanı sıra el becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını aktaran Haytaoğlu, "Okulumuzun döner sermayesi üzerinden para kazanıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Çok memnunuz. Ailemize yük olmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Serhat Ayhan ise yaptıkları üretimle döner sermaye üzerinden hem okulun hem de kendilerinin kazandığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Kadirli, Osmaniye, Murat Erat, Güncel
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