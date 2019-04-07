Son Dakika Haberleri: Harçlıklarıyla Aldığı Cep Telefonu Çalındı

Harçlıklarıyla Aldığı Cep Telefonu Çalındı

1 saat önce

Batman'da 17 yaşındaki bir gencin 5 ay boyunca maaşından attırdığı harçlıklarıyla aldığı cep telefonu hırsızlar tarafından çalındı.

Harçlıklarıyla Aldığı Cep Telefonu Çalındı, System.String[]
Batman'da 17 yaşındaki bir gencin 5 ay boyunca maaşından attırdığı harçlıklarıyla aldığı cep telefonu hırsızlar tarafından çalındı.

Batmanlı Zilan Giden, 5 ay boyunca aldığı maaşının bir bölümünü biriktirerek bin 500 liraya cep telefonu aldı. Hattı olmadığı için cep telefonunu eve bırakan Giden'in Sağlık Mahallesi'ndeki evine önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar, Giden'in daha kullanamadığı cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:54 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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