Harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvanlara verdiler

Ziyarette öğrenciler, harçlıklarını birleştirerek aldıkları mamaları barınaktaki kedi ve köpeklere verdi.

Okul Müdürü Memiş, hayvan sevgisini çocuk yaşta aşılamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada görevli veteriner sağlık teknisyeni Mehmet Yıldız eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren öğrenciler, merak ettikleri soruları barınak yetkililerine sordu.

Öğrenciler kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Yalçın Memiş, öğretmen Nurcan Bayrak Altay ve öğrencileri, Çerkezköy Hayvan Barınağı'nda tedavileri tamamlanmış hayvanlarla bir araya geldi.

Çerkezköy ilçesinde ilkokul öğrencileri " Dünya Hayvanları Koruma Günü " dolayısıyla hayvan barınağını ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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