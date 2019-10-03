Harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvanlara verdiler

Çerkezköy ilçesinde ilkokul öğrencileri "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla hayvan barınağını ziyaret etti.
Atatürk İlkokulu Müdürü Yalçın Memiş, öğretmen Nurcan Bayrak Altay ve öğrencileri, Çerkezköy Hayvan Barınağı'nda tedavileri tamamlanmış hayvanlarla bir araya geldi.
Öğrenciler kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterdi.
Burada görevli veteriner sağlık teknisyeni Mehmet Yıldız eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren öğrenciler, merak ettikleri soruları barınak yetkililerine sordu.
Okul Müdürü Memiş, hayvan sevgisini çocuk yaşta aşılamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ziyarette öğrenciler, harçlıklarını birleştirerek aldıkları mamaları barınaktaki kedi ve köpeklere verdi.