Son Dakika Haberleri: Harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvanlara verdiler
Son Dakika Güncel Haber

Harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvanlara verdiler

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde ilkokul öğrencileri "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla hayvan barınağını ziyaret etti.

Harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvanlara verdiler, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde ilkokul öğrencileri "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla hayvan barınağını ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu Müdürü Yalçın Memiş, öğretmen Nurcan Bayrak Altay ve öğrencileri, Çerkezköy Hayvan Barınağı'nda tedavileri tamamlanmış hayvanlarla bir araya geldi.

Öğrenciler kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterdi.

Burada görevli veteriner sağlık teknisyeni Mehmet Yıldız eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren öğrenciler, merak ettikleri soruları barınak yetkililerine sordu.

Okul Müdürü Memiş, hayvan sevgisini çocuk yaşta aşılamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyarette öğrenciler, harçlıklarını birleştirerek aldıkları mamaları barınaktaki kedi ve köpeklere verdi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Çerkezköy, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı
Çözdüğü sorunun cevabı doğru çıkan öğretmen kendinden geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvanlara verdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]