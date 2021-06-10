Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar - Son Dakika

Kocaeli'de sokak ortasında oynarken bir aracın altında kalarak telef olan köpeğe bakan çocuklar, harçlıkları ile besledikleri yavru köpek için mezar yaptılar.

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 2317. Sokak'ta vatandaşların sahiplendiği yavru köpeklerden biri, yol ortasında oynadıkları sırada hafif ticari aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Yavru köpeği ezdiği tespit edilen aracın sürücüsü M.T. ise polis ekiplerince yakalanarak, idari para cezası ile cezalandırıldı. 'Dodo' adını verdikleri köpeği biriktirdikleri harçlıklarla besleyen mahalledeki çocuklar ise olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Ölen köpeğe sokaklarında mezar yapan çocuklar, kalan yavru köpeğe ise gözleri gibi bakıyor.

Köpeğin geldiğinde şok halinde ve komaya girmek üzere olduğunu belirten Veteriner Hekim Adem Fidan, "Bilinci açık değildi, kapalıydı. Muhtemelen iç kanama riski vardı. İlk müdahaleleri yapıldı ama maalesef bir saat içerisinde köpeği kaybettik. Bu tarz durumlarda çarpan kişi en azından erken müdahale yapıp köpeği kurtarabilir. Sokak hayvanlarında araç sigortası kaza tutanağı dahilinde, bunların masraflarını karşılıyor. Genelde masraftan kaçtıkları için böyle bırakıp kaçıyorlar. Sorumluluk almak istemiyorlar. Biz veterinerler olarak sokak hayvanları konusunda yardımcı oluyoruz. Maliyetlerini çok şişirmeden hayvanın canını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - KOCAELİ