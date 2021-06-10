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Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar - Son Dakika

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

10.06.2021 21:38

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar Dikkatsiz sürücünün telef ettiği köpeğe bakan çocuklardan anlamlı davranış Bir yavruyu kaybeden çocuklar diğerine gözleri gibi bakıyor Kocaeli'de sokak ortasında oynarken seyir halindeki bir aracın altında kalarak telef olan köpeğe...

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

Dikkatsiz sürücünün telef ettiği köpeğe bakan çocuklardan anlamlı davranış

Bir yavruyu kaybeden çocuklar diğerine gözleri gibi bakıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sokak ortasında oynarken seyir halindeki bir aracın altında kalarak telef olan köpeğe bakan çocuklar, harçlıkları ile besledikleri yavru köpeğe yaptıkları mezarın başında olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 2317. Sokak üzerinde vatandaşların sahiplendiği yavru köpeklerden biri, yol ortasında oynadıkları sırada seyir halindeki hafif ticari aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yavru köpeğin ezildiği tespit edilen aracın sürücüsü M.T. ise polis ekiplerince yakalanarak idari para cezası ile cezalandırıldı. 'Dodo' adını verdikleri köpeği biriktirdikleri harçlıklarla besleyen çevredeki çocuklar ise olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Ölen köpeğe sokaklarında mezar yapan çocuklar, kalan yavru köpeğe ise gözleri gibi bakıyor.

Köpeğin geldiğinde şok halinde ve komaya girmek üzere olduğunu belirten Veteriner Hekim Adem Fidan, "Bilinci açık değildi kapalıydı. Muhtemelen iç kanama riski vardı. İlk müdahaleleri yapıldı ama maalesef bir saat içerisinde köpeği kaybettik. Bu tarz durumlarda çarpan kişi, en azından erken müdahale yapıp köpeği kurtarabilir. Sokak hayvanlarında araç sigortası kaza tutanağı dahilinde bunların masraflarını karşılıyor. Genelde masraftan kaçtıkları için böyle bırakıp kaçıyorlar. Sorumluluk almak istemiyorlar. Biz veterinerler olarak sokak hayvanları konusunda yardımcı oluyoruz. Maliyetlerini çok şişirmeden hayvanın canını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

Tatlıkuyu, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar - Son Dakika


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