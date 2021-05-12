HARÇLIKLARIYLA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi Osman Berat Kara (17) harçlıklarını sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyor.

Serik'te oturan ve Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Osman Berat Kara (17), tam kapanmanın uygulandığı günlerde kendisi için babasından aldığı harçlıklarla süt ve ekmek alarak mahallesinde bulunan sokak hayvanlarını besliyor.

Oturduğu Orta Mahalle'deki sokak hayvanlarını besleyen Kara, "Babamdan aldığım harçlıklarla ve evde kalan süt, kurumuş ekmek gibi yiyecek maddelerini bir kap ile sokak hayvanlarına veriyorum. Aç kalmış olan sokak hayvanları burada besleniyor. Onlar da canlı. Sokakta yaşayan bu hayvanlara bakmak lazım. Onların da bakıma ihtiyaçları var. Ben yaptığım bu işten dolayı keyif alıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Daha fazla sokak hayvanlarını beslemek isterim ama imkanlarım doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Lise 3'te okuyorum. Pandemi ve kısıtlamalardan dolayı sokak hayvanları aç kaldı. Bunları elimden geldiğince beslemeye yemek ve su vererek beslemeye çalışıyorum" dedi.