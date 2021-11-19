TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı

19.11.2021 11:46
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında kalan öğrenciler, Vakfın temiz suya erişmekte zorluk çekilen ülkelerde yürüttüğü "Bir Damla Hayat Projesi" kapsamında, harçlıklarıyla Togo'da bir su kuyusu açılmasına katkı sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında kalan öğrenciler, Vakfın temiz suya erişmekte zorluk çekilen ülkelerde yürüttüğü "Bir Damla Hayat Projesi" kapsamında, harçlıklarıyla Togo'da bir su kuyusu açılmasına katkı sağladı.

TDV'den yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim yılında vakıf yurtlarında barınan öğrencilerin, temiz suya erişim sorunu yaşayan ülkelerde su kuyusu ve çeşme açma projesine destek olabilmek için harçlıklarını ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 2015'ten bu yana 35 ülkede 760 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını bildirdi.

Vakıf tarafından açılan su kuyularının çalışır durumda olup olmadıkları, bakım ve onarımlarının da iş birliği yaptıkları kuruluşlar aracılığıyla takip edildiğini anlatan Açık, su kuyularının güneş enerjisiyle çalıştığını kaydetti.

Açık, "Kuyularımız 50 ila 500 metre derinliklere açılarak ihtiyacın uzun süre karşılanması amaçlanıyor. Açılan su kuyusu ve vakıf çeşmelerimiz sahip oldukları su depoları ve tasarımlarıyla yalnız insanların değil, bölgedeki tüm canlıların temiz su ihtiyacını karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TDV yurtlarında kalan öğrencilerin harçlıklarıyla Batı Afrika ülkesi Togo'da da su kuyusu açıldığını belirten Açık, şu ifadeleri kullandı:

"Togo'da şimdiye kadar 101 su kuyusu açtık. Bu kuyumuzdan da 15 bin kişi faydalanacak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' şiarıyla hareket edip bu kuyumuzun açılmasına vesile olmuşlardır. Kısıtlı imkanlarına rağmen harçlıklarından kısıp su kuyumuza katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ve 'İyi ki varsınız' diyoruz."

Açık, TDV Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, harçlıklarını bağışlayan öğrencilere su kuyusu ve vakıf çeşmesi maketi hediye etti.

TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı
TDV yurtlarında barınan öğrenciler, harçlıklarıyla Togo'da su kuyusu açtırdı

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Kaynak: AA

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