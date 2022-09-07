Hard disk (HDD) alırken nelere dikkat edilmeli?

Bir bilgisayar kasası topluyorsanız, mevcut donanımınızda arıza varsa veya kullandığınız masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın hafızasını artırmak istiyorsanız HDD ve SSD şeklinde 2 farklı depolama seçeneği karşınıza çıkacaktır. Bu yazımızda HDD, yani hard disk drive alırken nelere dikkat edilmeli ve SSD'ye göre avantajları nelerdir sorusunu detaylıca yanıtlıyoruz.

HDD (Hard disk drive) alırken nelere dikkat edilmeli?

Bilgisayarımıza hard disk drive alırken nelere dikkat edilmeli sorusunu yanıtlamadan önce SSD ile olan farklarından bahsedelim. Günümüzün hala en popüler depolama çözümleri arasında yer alan HDD'ler içerisinde çok sayıda mekanik parçanın ve diskin bulunduğu bir veri depolama aracıdır.

Fotoğraflarında da görebileceğiniz gibi içerisinde CD benzeri metal diskler bulunur ve sistem bilgileri buraya yazarak kaydeder ve okur. SSD'leri ise içerisinde hareketli parça bulunmayan, yeni teknolojileri destekleyen, oldukça hızlı ve verileri hücrelerde toplayan büyük boyutlu hafıza kartları olarak düşünebiliriz.

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İçerisinde mekanik olarak hareket eden parçalar bulunmadığı ve çok daha düşük güç tüketimine sahip olduğu için hem fiziksel olarak daha dayanıklıdır hem de ömürleri daha uzundur. Yani ikili kıyaslamada neredeyse her alanda SSD'ler önde geliyor.

Fakat buna rağmen günümüzde HDD'ler SSD'lerden daha çok satmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni uzun yıllardır aramızda olan bir teknoloji olduğu için fiyatlarının oldukça uygun bir seviyede oluşu. Örnek vermek gerekirse, 1 TB boyutundaki bir SSD, aynı hacimli HDD'nin en az 2 ya da 3 katı fiyattadır.

Tabii burada SSD'nin türüne ve hızına göre fiyat farkı 10 katına kadar çıkabiliyor. Bu nedenle birçok kişi uygun fiyatlı ya da yüksek depolamaya sahip bir sistem topladığında maliyet açısından HDD'leri tercih ediyor. Hatta bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü işletim sistemini hızlandırmak için Windows'u kurabilecekleri bir SSD'nin yanına ek depolama için HDD almayı tercih ediyor. Peki HDD, yani hard disk drive alırken nelere dikkat edilmeli?