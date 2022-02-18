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HARDERWIJK - Hollanda'da tasarlanan "Mini ev ofis"ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek - Son Dakika

HARDERWIJK - Hollanda'da tasarlanan "Mini ev ofis"ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek

18.02.2022 11:16

Hollandalı mimarlar tarafından tasarlanan mini ev ofisler, Kovid-19 salgınıyla daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması için evde ofis ortamı ihtiyacına cevap veriyor.

Hollandalı mimarlar tarafından tasarlanan mini ev ofisler, Kovid-19 salgınıyla daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması için evde ofis ortamı ihtiyacına cevap veriyor.

Hollandalı mimarlar Cosmas Bronsgeest ve Bart Berkhout'un tasarladığı mini ev ofisler, ofis düzenini ve sessizliğini ev, bahçe veya çatı ortamında sağlamasıyla öne çıkıyor.

AA muhabirine mini ev ofisleri anlatan mimar Bronsgeest, tasarımlarının iş dünyasında çalışma düzenini köklü şekilde değiştireceğini belirtti.

Mini ev ofisler, birçok kişinin evden çalıştığı Kovid-19 salgını döneminde evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar, odaklanma ve verimliliğin azalması problemlerine çözüm sunuyor.

Sürdürülebilir malzemelerden yapılan ve kolaylıkla farklı noktalara taşınabilen mini ofisler yatak odasına da dönüşebiliyor.

Ahşaptan yapılan 6 metrekarelik mini ofisler iş ortamındaki düzeni ve profesyonelliği eve taşıyor.

Ses yalıtımı verimli çalışmayı kolaylaştırıyor

Bronsgeest, evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenlerin ofis ortamındaki sessizliğe sahip olmak için mini ofisleri tercih ettiklerini dile getirdi.

Mini ofislerin ses yalıtım kalitesine dikkati çeken Bronsgeest, bu sayede daha verimli çalışma imkanı elde edildiğini kaydetti.

Bronsgeest, mini ev ofislerin Avrupa ve ABD'de büyük ilgi gördüğünü aktararak sosyal medyada mini ofisle ilgili paylaşımlarının milyonlarca kez görüntülendiğini söyledi.

Avrupa ve Hollanda'nın birçok yerinden sipariş aldıklarına dile getiren Bronsgeest, Almanya'nın Hamburg şehrindeki bir firmanın otoparkına 50 mini ev ofis siparişi verdiğini belirtti.

"Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık"

Bronsgeest, evden çalışma sisteminin birçok avantajı olduğunu, salgın sona erse bile uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geldiğini belirtti.

Mekan bulma zorluğu, kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözüldüğünü ifade eden Bronsgeest, "Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık." dedi.

Büyük firmalar kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçeceklerini duyurmuştu

Birçok firma, uzaktan çalışma modelini salgın sonrası dönemde kalıcı hale dönüştüreceğini açıklarken sürdürülebilirlik ve verimliliğin sağlanması konusunda endişelere değinilmişti.

Google, Salesforce, Facebook ve HSBC gibi dünyanın önde gelen firmaları, bir süre önce kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçeceklerini duyurmuştu.

Türkiye'den de Koç Grubu ve Sabancı Holding gibi büyük şirketler, evden çalışma sistemine kalıcı olarak geçeceklerini açıklamıştı. Bu yöntemin kira, ofis giderleri, ulaşım ve personel maliyetleri açısından büyük şehirlerdeki şirketler için daha avantajlı olduğu belirtilmişti.

HARDERWIJK - Hollanda'da tasarlanan Mini ev ofis ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek
HARDERWIJK - Hollanda'da tasarlanan Mini ev ofis ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek
HARDERWIJK - Hollanda'da tasarlanan Mini ev ofis ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek

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Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HARDERWIJK - Hollanda'da tasarlanan 'Mini ev ofis'ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek - Son Dakika


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