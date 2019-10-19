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HARDOFF 3 araçla yarışıyor

36 dakika önce

KARABÜK (AA) Sakarya'da yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışlarına Safranbolu Off-Road Kulübü (HARDOFF) 3 araçla katıldı.

HARDOFF 3 araçla yarışıyor, System.String[]

KARABÜK (AA) Sakarya'da yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışlarına Safranbolu Off-Road Kulübü (HARDOFF) 3 araçla katıldı.

HARDOFF Başkanı Sinan Çapraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan ve yarın sona erecek olan yarışlarda Karabük'ü temsil ettiklerini söyledi.

HARDOFF olarak daha önce elde ettikleri derecelerle Karabük'e gurur yaşattıklarını anlatan Çapraz, "Yine aynı gururu yaşatmak için Sakarya'dayız. Yarışlara Şehmuz Oğuz-Selman Aybar, Giusva Agazzi-Oytun Albayrak ve Orhan Sakarya- Engin Öztürk ikilileriyle yani 3 araçla geldi·k. Derece elde etmek için buradayız. Burada 3 araçla Karabük'ü temsil ediyor olmak onur verici. HARDOFF olarak her geçen gün adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz, ilimize gurur yaşatmaya devam edeceğiz. Kazasız bir yarış diliyorum." diye konuştu.

Safranbolu, Türkiye, Karabük, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:57 Kaynak: AA
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