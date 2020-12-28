Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji'li yanıt - Son Dakika

Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji'li yanıt

28.12.2020 08:25
Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji'li yanıt, System.String[]

Cem Yılmaz'ın adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı.

Cem Yılmaz'ın adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı. Ancak bu aşk iddiaları ikili tarafından kısa sürede yalanlanmıştı. Ünlü komedyenin bu kez de eski aşkı Hare Sürel'le yeniden barıştığı öne sürüldü.

ÖDÜLLÜ FİLM ADI GİBİ Sürel, 1992 yılında tuttuğu günlükten bir sayfayı Instagram hesabında "Hoşçakal anılarım" notuyla yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımına Cem Yılmaz, "Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi" diye yanıt verdi. Yılmaz'ın yaptığı yoruma Hare Sürel'in kalp emojisi koyması da 'yeniden barıştılar' iddialarını güçlendirdi.

PEK YAKINDA FİLMİNDE ROL ALDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Hare Sürel en son "Pek Yakında"nın da filminde bir araya gelmişti.

Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji'li yanıt

Serenay Sarıkaya, Hare Sürel, Cem Yılmaz, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji'li yanıt - Son Dakika Magazin


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