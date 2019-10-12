Son Dakika Haberleri: Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
Son Dakika Güncel Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde...

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunmayan tankların görüntülerini harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak için kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları aynı hızıyla devam ediyor.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında 2012 yılında Esed Rejimi ordusuna ait Rus yapımı T-72 tanklarının patlatıldığı görüntüleri kullanarak harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi. Bununla birlikte Rus yapımı T-72 tipi tankların TSK'nın envanterinde bulunmadığı bildirildi.

Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, AA tarafından gözler önüne serilmişti.

Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:59 Kaynak: AA
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