Son Dakika Haberleri: Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
Son Dakika Güncel Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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