Son Dakika Haberleri: Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

58 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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