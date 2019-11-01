Son Dakika Haberleri: Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi - HATAY
Son Dakika Güncel Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi - HATAY

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi - HATAY

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın Hatay Dörtyol'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın Hatay Dörtyol'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevine gelen ilgililer, bir çocuk babası Sarıcan'ın şehit olduğu haberini baba Mehmet ve anne Ummuhanı Sarıcan'a verdi.

Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi - HATAY

Barış Pınarı Harekatı, Sarıcan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:03 Kaynak: AA
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