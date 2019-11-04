Son Dakika Haberleri: Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi
Son Dakika Güncel Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehadet haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehadet haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile diğer ilgililer, şehit Suat Topçu'nun (31) Harkaçtığı köyündeki evine giderek eşi Bilge Topçu ile köy muhtarı babası İrfan Topçu'ya şehadet haberini verdi.

İki çocuk babası şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Kadirli Belediyesince köye taziye çadırı kuruldu.

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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