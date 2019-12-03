Son Dakika Haberleri: Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi
Son Dakika Güncel Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da YPG/ PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.

İlçeye bağlı Bitiren Mahallesi'nde yaşayan babaevine Çınar'ın şehit olduğu haberi yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Piyade, Hatay, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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