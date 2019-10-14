Son Dakika Haberleri: Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli
Son Dakika Güncel Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli

Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli

33 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, harekat bölgesinde yeterli sayıda sağlık personeli ve teçhizatı bulunduğunu açıkladı.

Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, harekat bölgesinde yeterli sayıda sağlık personeli ve teçhizatı bulunduğunu açıkladı. Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri bölgede görev yapmak üzere çok sayıda gönüllü başvuru aldıklarını belirten Koca, teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana gönüllü olarak harekat bölgesinde görev yapmak için Başhekimliklere, İl Müdürlüklerimize ve Bakanlığımıza başvuran hekimlerimiz, hemşirelerimiz, acil sağlık çalışanlarımız, teknikerlerimiz, yardımcı hizmet personelimiz, hatta emekli çalışanlarımızın bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç biliriz" dedi.

Bununla birlikte harekat bölgesinde yeterli sayıda personel ve teçhizatın bulunduğunu belirten Koca, "Bu vesileyle halihazırda cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm görevli hekimlerimize, sağlık personelimize, 112 Acil ve UMKE ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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