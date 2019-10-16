Son Dakika Haberleri: "Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek"
Son Dakika Ekonomi 'Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek'

"Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek"

1 saat önce

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı, Münbiç, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52 
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