"Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek"
1 saat önce
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52
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