"Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç 'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil