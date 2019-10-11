"Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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