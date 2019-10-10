Son Dakika Haberleri: "Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir"
Son Dakika Güncel 'Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir'

"Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir"

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken, temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olmasının en büyük beklentileri olduğunu da vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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