Son Dakika Haberleri: Harekat üzerinden 'terör' propagandası yapan 78 kişi hakkında yasal işlem
Son Dakika Güncel Harekat üzerinden 'terör' propagandası yapan 78 kişi hakkında yasal işlem

Harekat üzerinden 'terör' propagandası yapan 78 kişi hakkında yasal işlem

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 78 kişi hakkında, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Harekat üzerinden 'terör' propagandası yapan 78 kişi hakkında yasal işlem, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 78 kişi hakkında, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri u¨zerinde yapılan aras¸tırmalar sonucunda, Barıs¸ Pınarı Harekatı u¨zerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylas¸ımlar yapıldıgˆı tespit edildiği vurgulandı. So¨z konusu paylas¸ımlara ilis¸kin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedilerek şöyle denildi"9 Ekim 2019 tarihi itibari ile bas¸lamıs¸ bulunan Barıs¸ Pınarı Harekatı u¨zerinden u¨lkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, gu¨venlik gu¨c¸lerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylas¸ımlarda bulunan, tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yaptıgˆı go¨ru¨len 78 s¸ahıs ile ilgili gerekli yasal is¸lemlere bas¸lanılmıs¸tır. Tu¨rk Polis Tes¸kilatı olarak suc¸ ve suc¸lularla mu¨cadelemizi her alanda su¨rdu¨rdu¨gˆu¨mu¨z gibi sanal ortamda da su¨rdu¨rmeye devam edecegˆiz."


Emniyet Genel Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:53 Kaynak: DHA
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