Harekata hazırlık eğitimleri Ege Denizi'nde yapıldı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 27-28 Nisan'da Ege Denizi'nde yapıldığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere 18 savaş gemisi, insansız hava araçları ve deniz piyade birlikleri iştirak etti.

Açıklamada "Kovid-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." ifadesine yer verildi.