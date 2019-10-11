Harekatla ilgili paylaşımlara 121 gözaltı
26 dakika önce
Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz.
Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:51
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