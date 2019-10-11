Son Dakika Haberleri: Harekatla ilgili paylaşımlara 121 gözaltı
Son Dakika Ekonomi Harekatla ilgili paylaşımlara 121 gözaltı

Harekatla ilgili paylaşımlara 121 gözaltı

26 dakika önce

Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz.

Harekatla ilgili paylaşımlara 121 gözaltı, System.String[]

Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:51 
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