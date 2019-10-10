Harekatta 181 hedef ateş altına alındı
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığı bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." ifadesi kullanıldı.
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