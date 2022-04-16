HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

16.04.2022 14:39

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmesi unutulan bir otomobil hareket edince, önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmesi unutulan bir otomobil hareket edince, önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi. Otomobili durduramayan C.T., yere düşerken, aracın merdivene çarparak durduğu anlar da kameralara yansıdı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde sürücüsü park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutup aracından indi. Araç bir süre sonra hareket ederek ilerlemeye başladı. Otomobili gören C.T. ise elleriyle önüne geçtiği otomobili durdurmaya çalıştı. C.T., otomobili durdurmak isterken yere düşerken, araç ise bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Yere düşen C.T., ise hafif yaralandı. Otomobilin hareket etmesi ve C.T.'nin durdurmak istediği ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA
HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA
HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
500
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu Seyir halindeki araç alev topuna döndü Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Otomobil, Tragger, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen yolcu bıçaklandı! Saldırgan taksici tutuklandı
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:26 Filipinler'de 'Megi fırtınası' facia yarattı: Ölü sayısı 167'ye yükseldi, 110 kişiden haber alınamıyor
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
14:23 Azerbaycan lideri Aliyev, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı: Biz Bayraktarları kullanırken ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement