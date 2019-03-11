Hareket Eğitimi Çalıştayı Başladı
43 dakika önce
Pilot uygulama ile il genelinde dört ilkokulda başlatılması planlanan hareket eğitimi çalışmaları kapsamında düzenlenen "Hareket Eğitimi Çalıştayı" ile 60 öğretmenin eğitimine başlandı.
Pilot
uygulama ile il genelinde dört ilkokulda başlatılması planlanan hareket eğitimi çalışmaları kapsamında düzenlenen "Hareket Eğitimi Çalıştayı" ile 60 öğretmenin eğitimine başlandı. Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, il Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan protokolle düzenlenen çalıştayda öğrencilere yönelik eğitim düzenleyecek olan öğretmenlere eğitim verilmeye başlandı.
Eğitimlerin daha sonra il genelini kapsayacak şekilde devam edeceği ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA
Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı
Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı
Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi