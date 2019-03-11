Son Dakika Haberleri: Hareket Eğitimi Çalıştayı Başladı

Hareket Eğitimi Çalıştayı Başladı

43 dakika önce

Pilot uygulama ile il genelinde dört ilkokulda başlatılması planlanan hareket eğitimi çalışmaları kapsamında düzenlenen "Hareket Eğitimi Çalıştayı" ile 60 öğretmenin eğitimine başlandı.

Hareket Eğitimi Çalıştayı Başladı, System.String[]
Pilot uygulama ile il genelinde dört ilkokulda başlatılması planlanan hareket eğitimi çalışmaları kapsamında düzenlenen "Hareket Eğitimi Çalıştayı" ile 60 öğretmenin eğitimine başlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, il Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle düzenlenen çalıştayda öğrencilere yönelik eğitim düzenleyecek olan öğretmenlere eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimlerin daha sonra il genelini kapsayacak şekilde devam edeceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Sakarya, Pilot, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı

Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:16:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareket Eğitimi Çalıştayı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]