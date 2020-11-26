Hareket halinde alev alan otomobili, zabıta ekipleri söndürdü - Son Dakika

Hareket halinde alev alan otomobili, zabıta ekipleri söndürdü
26.11.2020 18:29
DİYARBAKIR'da hareket halinde alev alan otomobil, zabıta ekiplerince söndürüldü.
DİYARBAKIR'da hareket halinde alev alan otomobil, zabıta ekiplerince söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobili, sürücüsü durdurarak, yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada bölgeden geçen Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, durumu görünce yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, daha sonra çekici ile kaldırıldı.
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