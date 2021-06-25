Hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştu - Son Dakika

Şoförün hemen itfaiyeyi araması sonrası kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu Cevizli Mahallesi Cevizli Araplar mevkisinde yolda seyir halinde aniden alev aldı.

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