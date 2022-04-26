Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - Son Dakika

ANKARA'da seyir halindeyken yanan ve freninin boşalması sonucu yokuş aşağı inen kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün araçtan atlayarak tekerinin altına taş koymasıyla durdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çankaya ilçesi Keklikpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen seyir halindeki kağıt yüklü kamyonet, yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin tüm kasaya yayıldığını fark eden kamyonet sürücüsü, ara sokağa girip aracı durdurmak istedi. Ancak araç, fren sisteminin boşalması sonucu yokuş aşağı inmeye başladı. Bu sırada araçtan atlayan sürücü, tekerin altında taş koyarak alevler içindeki kamyoneti durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.