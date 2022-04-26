Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN - Son Dakika
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Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN

26.04.2022 17:45

Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurduANKARA'da seyir halindeyken yanan ve freninin boşalması sonucu yokuş aşağı inen kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün araçtan atlayarak tekerinin altına taş koymasıyla durdu.

Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu

ANKARA'da seyir halindeyken yanan ve freninin boşalması sonucu yokuş aşağı inen kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün araçtan atlayarak tekerinin altına taş koymasıyla durdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün Çankaya ilçesi Keklikpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen seyir halindeki kağıt yüklü kamyonet, yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin tüm kasaya yayıldığını fark eden kamyonet sürücüsü, ara sokağa girip aracı durdurmak istedi. Ancak araç, fren sisteminin boşalması sonucu yokuş aşağı inmeye başladı. Bu sırada araçtan atlayan sürücü, tekerin altında taş koyarak alevler içindeki kamyoneti durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bölgedeki esnaf Önder Durukan, "Aracı gördüğümüzde yanıyordu. Üzerinde karton vardı. Kullanan kişi burada bulunan başka otomobillere zarar vermemek için ilerideki boş alana doğru sürdü. Orada alevler çoğaldı. Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ancak faydalı olmadı. İtfaiye gelince yangın söndü. Sürücü arkadaş araç freni boşaldığında önüne taş koyarak gitmesini engelledi. Sürücü eğer o taşı koymasaydı direkt aşağıdaki arabalara doğru gidecekti. Burası cadde, otobüslerin geçtiği yer. Olası bir faciayı önledi" diye konuştu.

Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN
Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN
Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN
Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN

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Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu Karpuz yüklü kamyonet virajı alamadı: 1 yaralı Karpuz yüklü kamyonet virajı alamadı: 1 yaralı Park halindeki kamyonet alev aldı Park halindeki kamyonet alev aldı

Kamyonet, İtfaiye, Çankaya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu - YENİDEN - Son Dakika
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