Hareket halindeki ambulanstan yola düştü

Ukrayna , ( DHA )- Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Saadet Partisi, ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi: Siz tarihi bile olmayan bir devletsiniz