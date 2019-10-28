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Hareket halindeki ambulanstan yola düştü

42 dakika önce

Hareket halindeki ambulanstan yola düştüUkrayna, (DHA)- Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü.

Hareket halindeki ambulanstan yola düştü

Ukrayna, (DHA)- Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.

Olay, Dnipropetrovsk eyaletinde bulunan Novomoskovsk şehrinde meydana geldi. Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, ambulansın arka kapısından çıkmaya çalıştı. Sağlık görevlileri adamı tutmakta başarısız olunca adam yola düştü. Düşme sırasında aşırı alkollü adamın tafasında travma meydana gelirken, güvenlik nedeniyle hastaneye polis eşliğinde götürüldü.

Hareket halindeki ambulanstan yola düştü

Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:35 Kaynak: DHA
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