Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki araç alev aldı, sürücü canını zor kurtardı
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Hareket halindeki araç alev aldı, sürücü canını zor kurtardı

33 dakika önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı yandı.

Hareket halindeki araç alev aldı, sürücü canını zor kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe İlçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı yandı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 20: 00 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Hasan Ercan Caddesinde meydana geldi. Berkan Uygun yönetimindeki 35 HD 1336 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Uygun, yolun ortasında bıraktığı aracını terk ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobilin motor kısmında oluşan yangın büyümeden söndürüldü. Olay sonrası yol bir süreliğine iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:11 Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, 3. Sayfa
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