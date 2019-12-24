Hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
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Hareket halindeki araç yandı

6 saat önce

Edirne'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.

Hareket halindeki araç yandı

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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