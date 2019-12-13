Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye verilen hapis cezası onandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye verilen hapis cezası onandı - Son Dakika

Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye verilen hapis cezası onandı

6 saat önce

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırılan sürücünün cezası, Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye verilen hapis cezası onandı, System.String[]

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırılan sürücünün cezası, Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, sanık sürücü İslam S'nin, Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği 5 ay hapis cezasına itirazını reddetti.

Oy birliğiyle yerel mahkemenin sanık İslam S'ye verdiği 5 ay hapis cezasını onayan dairenin kararında, şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin, hükümde gösterilen ve tartışılan delillerle sübuta erdiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın takdir ve tayininde isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır."

Sürücü İslam S, ilerleyen günlerde cezaevine gönderilecek.

Olayın geçmişi

Merkez Çukurova ilçesinde, hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam S, geçen yıl 31 Ekim'de gözaltına alınmış, hakkında adli işlem başlatılan sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira ceza uygulanmış, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulup dava açılmıştı.

Sanığı 5 ay hapis cezasına mahkum eden ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması yönünde karar veren Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, İslam S'nin cezasının, adli para cezasına, cezasını kamu kurumunda çekmesine, ya da belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya gibi seçenek yaptırımlara çevrilmemesini de kararlaştırmıştı.

Karar üzerine, cezası onandığında cezaevine girecek İslam S, Adana Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj
İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!

Son Dakika Haberleri
18:58 Aydın yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
18:58 Özbekistan'da genel seçimler için erken oy kullanma süreci başladı - Son Dakika
18:56 İtalya Başbakanı Conte: "İngiltere ile serbest ticaret anlaşması Aralık 2020'ye kadar tamamlanmalı" - Son Dakika
18:55 Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini de onayladı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:51 Yetim çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:00:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye verilen hapis cezası onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]