Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye verilen hapis cezası onandı - Son Dakika

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırılan sürücünün cezası, Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, sanık sürücü İslam S'nin, Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği 5 ay hapis cezasına itirazını reddetti.

Oy birliğiyle yerel mahkemenin sanık İslam S'ye verdiği 5 ay hapis cezasını onayan dairenin kararında, şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin, hükümde gösterilen ve tartışılan delillerle sübuta erdiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın takdir ve tayininde isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır."

Sürücü İslam S, ilerleyen günlerde cezaevine gönderilecek.

Olayın geçmişi

Merkez Çukurova ilçesinde, hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam S, geçen yıl 31 Ekim'de gözaltına alınmış, hakkında adli işlem başlatılan sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira ceza uygulanmış, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulup dava açılmıştı.

Sanığı 5 ay hapis cezasına mahkum eden ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması yönünde karar veren Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, İslam S'nin cezasının, adli para cezasına, cezasını kamu kurumunda çekmesine, ya da belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya gibi seçenek yaptırımlara çevrilmemesini de kararlaştırmıştı.

Karar üzerine, cezası onandığında cezaevine girecek İslam S, Adana Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.