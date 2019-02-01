Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Araçta Dans Eden Sürücüye Hapis

Hareket Halindeki Araçta Dans Eden Sürücüye Hapis

46 dakika önce

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hareket Halindeki Araçta Dans Eden Sürücüye Hapis, System.String[]
Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tutuksuz İslam S. geldi.

İslam S. savunmasında, olayın doğru olduğunu belirterek, hareket halindeki aracının kapısını açıp ayakta dans etmesini, arkadaşına şaka ve komiklik olsun diye yaptığını söyledi.

Trafiğin boş olduğunu ileri süren İslam S, "Tehlikeli bir durum bulunmuyordu. 15 kilometre hızla gidiyordum. Hızım fazla olsa o hareketleri yapamazdım. Trafiği tehlikeye sokma gibi bir hareketim yoktu." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık İslam S'yi "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirdi.

Cezası onanırsa hapis yatacak

Daha önce işlediği bir suçtan da 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan sanığın, bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirmeyen hakim, verdiği hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi.

Hakim ayrıca, hapis cezasını TCK'nin 51. maddesinde yer alan "adli para cezasına, cezasını kamu kurumunda çekmesine ya da belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya" gibi seçenek yaptırımlara çevrilmesine de yer olmadığına karar verdi.

Sanık İslam S, verilen hapis cezasının Adana Bölge Adliye Mahkemesince onanması halinde cezaevine gönderilecek.

Olay

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam S, 31 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira para cezası uygulanmış ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sandal Kendisinden 19 Yaş Küçük Sevgilisini Arkadaşlarıyla Tanıştırdı Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake, Uyuyakalan Eşini İfşa Etti Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:24:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Araçta Dans Eden Sürücüye Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]