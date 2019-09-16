Hareket halindeki araçtan atlayıp, yardıma koşanlara saldırdı

Başkent'te iddiaya göre alkollü olan bir kişi, seyir halindeki otomobilden aşağı atladı. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerine de saldırmaya kalktı.



İddiaya göre, eşinden ayrı olan ve ailevi sorunları olan bir kişi, alkollü şekilde eski eşinin evine gitti. Oğlu tarafından geri kendi evine götürülmek istenen şahıs, İstanbul yolu üzerinde kendisini araçtan aşağı attı. Vatandaşlar araçlarını durdurup kendini aşağı atan şahsa yardım etmeye çalıştı. Üstü başı yırtılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs, yardıma koşan vatandaşlara zorluk çıkardı. Alkollü kişi, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine de saldırmaya kalktı. Güçlükle sedyeye konulan şahıs, oğlu ile beraber hastaneye götürüldü. - ANKARA