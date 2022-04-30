Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi

30.04.2022 15:28
Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan ATV cayır cayır yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan ATV cayır cayır yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Hatipler Mahallesinde seyir halindeki ATV motor bölümünden çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

ATV'nin yandığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi beklemeksizin müdahale ederek yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hatipler Mahallesinde Bülent Acar'a ait 20 EG 263 plakalı ATV, Hatipler Mahallesi Kızılağaç Camii yanında hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlar, itfaiyeyi beklemeden yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi soğutma ve inceleme yaptı. ATV'nin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi. - ANTALYA

Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi
Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi
Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi
Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Edirne'de tekstil ürünü ve pamuk taşıyan tırın dorsesi yandı Edirne'de tekstil ürünü ve pamuk taşıyan tırın dorsesi yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement