Hareket halindeki kamyonet yandı
45 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde, hareket halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:46 Kaynak: AA
'in Çeşme
ilçesinde, hareket halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Bir gıda firmasına ait Turgay Kara yönetimindeki 35 EMA 33 plakalı yoğurt ve tereyağı yüklü kamyonet, Çeşme-İzmir Otoyolu'nun Zeytinler Kavşağı mevkisinde, motor kısmından alev aldı.
Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler de itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü. Araç
kullanılamaz hale geldi.
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