HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞEN İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞEN İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

03.07.2022 07:06
HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞEN İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de kamyonetin kasasında seyahat eden yabancı uyruklu işçi, kapısı açık bırakılan kasadan yola düştü.

ARNAVUTKÖY'de kamyonetin kasasında seyahat eden yabancı uyruklu işçi, kapısı açık bırakılan kasadan yola düştü. Arkadan gelen servis minibüsünün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtulan Nurmyrad Jamardow, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü, işçinin kamyonette olmadığını kilometrelerce ilerledikten sonra fark ederken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, Arnavutköy'de yaşandı. Enes Demir yönetimindeki 34 EY 5362 plakalı kamyonetin açık bırakılan kasasından düşen Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow, ağır şekilde yaralandı. Açık kapıdan yola düşen işçi, hemen arkadan gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler, kamyonetten düşen Nurmyrad Jamardow'un yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. İlk anlarda kamyonetten yola atıldığı düşünülen kişinin, kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KİLOMETRELERCE SONRA FARK ETTİ

Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow'un düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, işçinin kamyonetteki yokluğunu kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti. Kamyonet sürücüsü E.D., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü E.D., Nurmyrad Jamardow'u günübirlik işte çalıştırmak üzere aldığını, kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kamyonetin kasasına bindirdiğini söyledi. Kamyonet sürücüsü, Jamardow'un yola düştüğünü hiç anlamadıklarını, kilometrelerce sonra durduklarında kamyonet kasasının boş olduğunu fark ettiklerini dile getirdi. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞEN İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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