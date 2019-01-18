Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Kamyonun Lastikleri Yandı

Hareket Halindeki Kamyonun Lastikleri Yandı

1 saat önce

Seydişehir - Konya kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun lastikleri yandı.

Hareket Halindeki Kamyonun Lastikleri Yandı, System.String[]
Seydişehir - Konya kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun lastikleri yandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir'den Konya'ya gitmekte olan buğday yüklü 42 ABT 162 plakalı kamyonun lastikleri Karacaören Mahallesi mevkisinde hareket halinde iken aniden yanmaya başladı.

Alevleri gören araç sürücüsü hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yanan araca hızla müdahale etti.

Alevler aracın tekerleklerinden başka bir yerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel
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