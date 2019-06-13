Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı
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Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı

55 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hareket halindeyken alev alan kamyonun lastikleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hareket halindeyken alev alan kamyonun lastikleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Orhan Hız yönetimindeki 19 UT 904 plakalı kamyon'un arka lastikleri, balataların aşırı ısınması nedeniyle seyir halindeyken alev aldı.

Aynadan alevleri gören şoför, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürmeye çalıştı. Diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. kısa sürede yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
sungurlu, itfaiye, alev, çorum, 3. Sayfa
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