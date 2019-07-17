Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü
Son Dakika Güncel Haber

Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dilovası'nda yaşayan Günay Gönül Acar (18), Gebze'ye gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne bindi.
Gebze girişindeki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Acar, bu sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düştü.
Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü
Dilovası, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK personel alacak! İşte kadrolar Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:04:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]