Hareket halindeki otomobil alev aldı
1 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
'ün Yenice
ilçesinde otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. Tolga İncebacak'ın kullandığı 78 AAB 293 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobilden kendisini dışarıya atan şoför Tolga İncebacak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yenice Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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