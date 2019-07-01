Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki otomobil alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hareket halindeki otomobil alev aldı

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hareket halindeki otomobil alev aldı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. Tolga İncebacak'ın kullandığı 78 AAB 293 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobilden kendisini dışarıya atan şoför Tolga İncebacak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yenice Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
alev, yenice, karabük, otomobil, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı! Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki otomobil alev aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]