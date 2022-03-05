Hareket halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Hareket halindeki otomobil alev aldı

05.03.2022 09:10
Hareket halindeki otomobil alev aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev alırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev alırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.E. idaresindeki 64 BF 966 plakalı Geely marka otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor bölümünden alevlerin yükselmesi üzerine sürücü N.E. araçtan inerek durumu Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangını nedeniyle araç trafiğine kapanan cadde yangının sönmesinden sonra aracın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hareket halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika


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