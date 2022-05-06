Hareket halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Hareket halindeki otomobil alev aldı

06.05.2022 22:52
Hareket halindeki otomobil alev aldı

Sivas'ta hareket halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta hareket halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İhsan Taşbilek (39) yönetimindeki 58 ABK 016 plakalı otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören Taşbilek, aracını yol kenarına çekerek, Sivas Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. - SİVAS

Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı
Hareket halindeki otomobil alev aldı

YORUMLAR
500
Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hareket halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hareket halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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