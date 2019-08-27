Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı
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Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı

28 dakika önce

Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Gediz-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya yönetiminde olan ve plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün kenara çekip can havliyle kendini dışarı atmasıyla olası bir faciadan dönüldü. Araç sürücüsü Ali Kaya, bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak araçta meydana gelen patlamalardan dolayı büyük tehlike atlattı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğiği one süren araç sürücüsü Ali Kaya, kriz geçirdi. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kütahya, Gediz, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:36 Kaynak: İHA
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